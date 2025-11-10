Новый сквер открыт в Алматы: 1 млрд тенге выделил Фонд Нурлана Смагулова

В Алматы прошло официальное открытие нового сквера.

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды принял участие в официальной церемонии открытия нового сквера, расположенного западнее пр. Назарбаева и севернее ул. Ганди

Для реализации проекта, помимо государственного бюджета, были привлечены спонсорские средства – 1 млрд выделил Фонд Нурлана Смагулова.

Сквер расположен на месте бывшей резиденции президента Республики Казахстан

"Это историческое место в центре Алматы. Здание сильно пострадало во время январских событий 2022 года. Это место имеет большое значение для жителей города. Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение о строительстве на этом месте сквера для жителей города. Мы тоже внесли свой вклад в эту работу, Фонд Нурлана Смагулова выделил 1 миллиард тенге, это некоммерческий проект. Как видите, сквер пользуется популярностью, сюда приходят отдохнуть жители города с детьми, молодежь, пожилые люди", – рассказал директор Фонда Нурлана Смагулова Айдын Султанов.

Фото: ЧФ "Фонд Нурлана Смагулова"

Новый сквер стал частью программы по развитию общественных пространств и направлен на создание комфортной городской среды. Общая площадь объекта составляет 4,16 гектара, из которых почти три гектара занимает зеленая зона.

В ходе строительных работ выполнен полный комплекс инженерных и благоустроительных мероприятий. На территории установлены современные системы освещения и автополива, уложено свыше 10 тыс. квадратных метров пешеходных дорожек, оборудованы зоны отдыха с 77 скамейками и 52 урнами. Проведено масштабное озеленение: высажено 425 деревьев (из них 166 хвойных и 259 лиственных пород), а также 590 кустарников – 351 хвойный и 239 лиственных.

Особенностью нового сквера стал искусственный пруд, который в зимний период будет использоваться как каток. Это позволит создать дополнительное пространство для активного отдыха и привлечь посетителей круглый год.

Фото: ЧФ "Фонд Нурлана Смагулова"

По данным специалистов, при благоустройстве использованы устойчивые к климатическим условиям материалы и экологичные технологии. Новый сквер органично вписался в зеленый каркас центральной части города и стал удобным местом для прогулок и отдыха жителей.

Развитие таких общественных пространств повышает качество городской среды, способствует формированию зеленых зон и созданию условий для активного отдыха горожан.

По информации Управления развития общественных пространств, в Алматы последовательно реализуются проекты по созданию парков, скверов и зеленых зон. В каждом районе города появляются новые площадки для прогулок и отдыха.

Фото: ЧФ "Фонд Нурлана Смагулова"

Отметим, что Фонд Нурлана Смагулова – это частная благотворительная организация, основной миссией фонда является поддержка и развитие культуры, искусства, спорта и социально значимых проектов, создание новых возможностей для талантливых людей нашей страны.

С момента основания фонд реализовал ряд масштабных инициатив: приобретение 264 квартир для жителей города Уральска, пострадавших в результате паводков, помощь людям с инвалидностью, поддержка образовательных учреждений, а также проекты в области культуры и искусства.

