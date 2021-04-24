Под Парижем террорист убил женщину-полицейского

Преступник напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщает zakon.kz.
49-летняя женщина погибла на месте, передает ТАСС.
Она входила в комиссариат после обеденного перерыва, и нападавший перерезал ей горло. Полицейские застрелили нападавшего.
Погибшая работница полицейского участка была матерью двоих детей 18 и 13 лет. Она работала административным сотрудником в полицейском участке Рамбуйе (Ивелин) в жилом районе городка, расположенного примерно в шестидесяти километрах к юго-западу от Парижа. Являясь административным должностным лицом министерства внутренних дел, она не была сотрудником полиции, поэтому была не в форме и не имела при себе оружия во время нападения.
Преступник - 37-летний уроженец Туниса, приехавший во Францию в 2009 году и десять лет находившийся в стране нелегально. В 2019-м ему удалось добиться вида на жительство.
Французские власти рассматривают убийство как теракт.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна намерена неотступно противостоять терроризму.
В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся, - написал французский лидер в Twitter.
Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021
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