Под Парижем террорист убил женщину-полицейского

Преступник напал с ножом на сотрудницу полиции в городе Рамбуйе (департамент Ивелин) в 45 км к западу от Парижа, сообщает zakon.kz.

49-летняя женщина погибла на месте, передает ТАСС.

Она входила в комиссариат после обеденного перерыва, и нападавший перерезал ей горло. Полицейские застрелили нападавшего.

Погибшая работница полицейского участка была матерью двоих детей 18 и 13 лет. Она работала административным сотрудником в полицейском участке Рамбуйе (Ивелин) в жилом районе городка, расположенного примерно в шестидесяти километрах к юго-западу от Парижа. Являясь административным должностным лицом министерства внутренних дел, она не была сотрудником полиции, поэтому была не в форме и не имела при себе оружия во время нападения.

Преступник - 37-летний уроженец Туниса, приехавший во Францию в 2009 году и десять лет находившийся в стране нелегально. В 2019-м ему удалось добиться вида на жительство.

Французские власти рассматривают убийство как теракт.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страна намерена неотступно противостоять терроризму.

В борьбе с исламским терроризмом мы не сдадимся, - написал французский лидер в Twitter.