Многодетная женщина из Шымкента не сможет ходить после нападения бывшего мужа

Женщина, которой бывший муж перерезал горло в Шымкенте, предположительно больше не сможет ходить из-за повреждения спинного мозга, сообщает Zakon.kz.

На днях в Шымкенте произошла жуткая атака: мужчина напал на свою бывшую жену и ударил ее ножом в шею прямо у порога ее дома. Сейчас пострадавшая находится в больнице. У нее диагностирован тетрапарез. Это двигательное нарушение, при котором руки и ноги не двигаются. Поврежден спинной мозг, передает "Седьмой канал".

Дети пострадавшей сейчас находятся у родственников. Нападавшего заключили под стражу.

17 апреля опасный сосед напугал жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы. Очевидцы рассказали, что мужчина был вооружен ножом и представлял серьезную угрозу населению нового микрорайона.