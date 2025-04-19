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Происшествия

Многодетная женщина из Шымкента не сможет ходить после нападения бывшего мужа

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 07:00 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Женщина, которой бывший муж перерезал горло в Шымкенте, предположительно больше не сможет ходить из-за повреждения спинного мозга, сообщает Zakon.kz.

На днях в Шымкенте произошла жуткая атака: мужчина напал на свою бывшую жену и ударил ее ножом в шею прямо у порога ее дома. Сейчас пострадавшая находится в больнице. У нее диагностирован тетрапарез. Это двигательное нарушение, при котором руки и ноги не двигаются. Поврежден спинной мозг, передает "Седьмой канал".

Дети пострадавшей сейчас находятся у родственников. Нападавшего заключили под стражу.

17 апреля опасный сосед напугал жителей жилого комплекса в Наурызбайском районе Алматы. Очевидцы рассказали, что мужчина был вооружен ножом и представлял серьезную угрозу населению нового микрорайона.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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