Президент Беларуси Лукашенко заявил, что на его покушение было выделено 10 млн долларов, сообщает zakon.kz.
Заговорщики рассматривали три варианта госпереворота - сказал он.
По данным Лукашенко, изначально заговорщики планировали его устранение на параде 9 мая. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж, для чего мятежниками были закуплены и привезены в Беларусию гранатометы. По третьему сценарию вооруженные люди должны были напасть на загородную его резиденцию.
Вооруженные люди должны были напасть на его загородную резиденцию, на эти цели выделялось $10 млн, на снайпера - $1 млн, - сказал агентству "БелТА" Лукашенко.
В числе заговорщиков был сотрудник спецслужб, который исполнял роль продавшегося генерала.
Это был наш агент. Молодец. Спасибо парню, он здорово нам помог, не побоялся. Они через него хотели поднять армию, - сказал Лукашенко.
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