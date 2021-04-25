Американский сенатор сравнил Байдена с Лениным и призвал "взяться за ум"

Американский сенатор Джон Кеннеди резко раскритиковал внутреннюю политику Джо Байдена и предрек американцам жизнь в "имитации ада" из-за действий властей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Меня разочаровывает президент Байден, — сказал сенатор в интервью телеканалу Fox News.

Республиканец посетовал на то, что ряд политиков из числа демократов выражают недовольство работой сотрудников правоохранительных органов в США и призывают к сокращению средств, выделяемых на ее работу. "Но кем я по-настоящему разочарован, так это президентом Байденом. Он это поощрял", - добавил Кеннеди.

Он должен быть умнее. Нельзя дожить до его лет, иметь такой опыт, как у него, и не знать, что это чепуха, - подчеркнул сенатор.

Как полагает Кеннеди, Байден излишне поддерживает инициативы левого крыла партии демократов, которые, в частности, настаивают на необходимости сокращения финансирования полицейских управлений.

Я знал, что президент Байден будет левее центра. Но я и представить не мог, что он будет левее Ленина. Ему нужно взяться за ум, - добавил Кеннеди.

По его мнению, такой подход наносит США серьезный ущерб.

В США ранее ряд правозащитных организаций и политиков высказывались за снижение расходов на работу сотрудников правоохранительных органов. Одним из поводов для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота).