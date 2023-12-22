Американский актер призвал публично повесить Джо Байдена

Американскому актеру Джону Шнайдеру, известному по ролям в сериалах, могут предъявить обвинения из-за постов в соцсетях, где он эмоционально потребовал казнить действующего президента США Джо Байдена, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает The Guardian, Джон Шнайдер опубликовал в соцсети X (Twitter) пост, в котором призвал казнить Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Спустя некоторое время он удалил текст, но к тому времени скандал уже успел разгореться.





"Мистер президент, я считаю, что вы виновны в измене и должны быть публично повешены. И ваш сын тоже. Что на это ответите? Искренне ваш, Джон Шнайдер", – написал актер.

Пост Шнайдера был ответом на реплику самого Джо Байдена: действующий американский президент заявил, что его главный конкурент Дональд Трамп "представляет множество угроз для страны".

По неподтвержденной информации, Секретная служба США, отвечающая за безопасность президента, уже обратила внимание на актера и открыла в его отношении предварительное расследование. По законодательству США за угрозы действующему главе государства может грозить крупный штраф или же тюремное заключение сроком до пяти лет.

После скандала Джон Шнайдер поспешил заявить, что "абсолютно не призывал к акту насилия" в отношении Байдена. По словам актера, он имел в виду, что "национальные лидеры в Вашингтоне сбились с пути", а в стране разгул коррупции, и для борьбы с этим нужны решительные меры.

Джону Шнайдеру 63 года. Он наиболее известен по ролям в телесериалах "Придурки из Хаззарда", "Тайны Смолвиля" и "Имущие и неимущие", а также выступает и записывает альбомы в стиле кантри.

Ранее стало известно, что сыну президента США Хантеру Байдену предъявили три обвинения, по которым ему грозит до 25 лет тюремного заключения.