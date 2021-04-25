Навредило отношениям двух стран: МИД Турции вызвал посла США после заявления Байдена

Посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда вызвали в МИД Турции после заявления президента США Джо Байдена о признании геноцида армян в Османской империи, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Байден официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян в начале XX века в Османской империи. В ответ глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара "полностью отвергает это заявление, основанное исключительно на популизме".

После заявления президента США Джо Байдена о событиях 1915 года посол США Дэвид Саттерфилд был вызван в наше министерство и принят заместителем министра Седатом Оналом. Послу была выражена наша жесткая реакция, до него было доведено, что мы считаем это заявление неприемлемым, лишенным каких-либо исторических и юридических оснований, поэтому мы полностью отвергаем и решительно осуждаем его, — подчеркнул собеседник агентства.

В МИДе также отметили, что заявление Байдена нанесло ущерб отношениям Турции и США, который будет трудно исправить.