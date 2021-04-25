Стрелок из ЖК в Алматы оказался гражданином России

В полиции города Алматы раскрыли данные о гражданстве стрелка из ЖК "Бухар-Жырау Тауэрс", сообщает zakon.kz.

Как сообщил представитель ДП Рустам Абдрахманов, мужчина, стрелявший в охранника, являлся гражданином России.

Принадлежность оружия с боеприпасами у подозреваемого гражданина РФ будет установлена в ходе следствия, - рассказал сотрудник полиции.

Также в мессенджерах появилась подробная информация о стрелке. Согласно данным, гражданина РФ зовут Исаев Р.А. 1968 года рождения.

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Отмечается что мужчина состоит на учете по категории: "лицо, прибывшее из горячих точек".

24 апреля неизвестный мужчина подстрелил охранника ЖК Бухар-Жырау Тауэрс. Позже он забаррикадировался в квартире. Полиция с ним вела переговоры.