Министр обороны совершил рабочую поездку в южный регион страны

Руководитель оборонного ведомства проверил ход работ по ликвидации последствий пожара на складах боеприпасов в Арыси, а также посетил воинские части и учреждения, дислоцированные на юге Казахстана, сообщает zakon.kz.

Основное внимание генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев уделил деятельности сводного инженерно-саперного отряда в Арыси. Ему доложено о проводимой работе по сбору и утилизации боеприпасов.

В ходе работ задействована современная инженерная техника. В частности, применяется роботизированный комплекс "tEODor", который управляется оператором с защищенного пункта. Робот способен транспортировать предметы весом до 100 кг на расстояние до 2 км.

Используются современные комфортные и легкоуправляемые экскаваторные машины.

Постоянно совершенствуется методика сбора и утилизации боеприпасов. Сегодня сбор боеприпасов производится в специальные контейнеры, в которых они доставляются в установленное место и уничтожаются. Это позволяет минимизировать непосредственный контакт саперов с боеприпасами и снизить возможность возникновения нештатных ситуаций.

В ходе работ саперами используются защитные противоосколочные костюмы отечественного производства "Сактау", оснащенные средствами видеонаблюдения и дозиметрическими приборами.

Продолжается работа по поиску фрагментов боеприпасов в городе и его окрестностях. Отмечено, что в подавляющем большинстве случаев обнаруживаемые предметы не представляют опасности для населения.

Военными саперами обеспечено безопасное проведение посевной кампании и выпаса скота на прилегающих к городу территориях. Подчеркнуто, что местные жители с пониманием и поддержкой относятся к работе военнослужащих.

Вместе с тем, предпринимаются все меры по информированию населения о ежедневной деятельности военных и порядке действий граждан при обнаружении неизвестных предметов. Для этого организовано тесное взаимодействие местных исполнительных органов и мобильных групп разминирования.

Министр обороны дал ряд поручений, большинство из которых касается обеспечения безопасности местного населения и военнослужащих, участвующих в ликвидации последствий пожара.

В воинских частях, дислоцированных в Туркестанской области, руководитель оборонного ведомства проверил условия хранения вооружения и боеприпасов, состояние противопожарной и противодиверсионной безопасности военных объектов.

Министр обороны также посетил Южно-Казахстанский государственный университет, где ознакомился с состоянием учебного процесса на военной кафедре.