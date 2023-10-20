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Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматы

Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматы Фото: пресс-служба МО РК
В региональном гарнизоне руководитель оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков посетил ряд воинских частей Министерства обороны.

Глава оборонного ведомства заслушал доклад командующего Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных сил генерал-майора Алмаза Джумакеева об организации жизнедеятельности воинских частей гарнизона, алгоритме проведения занятий по боевой подготовке и мероприятий по поддержанию высокой боевой готовности.

Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматы

Фото: пресс-служба МО РК

В десантно-штурмовой бригаде имени Райымбек батыра министр осмотрел склады ракетно-артиллерийского вооружения, а также парк вооружения и военной техники. Он уточнил вопросы их технического сопровождения и ремонта, подчеркнув важность поддержания военной техники в исправном состоянии. Особое внимание генерал-полковник Руслан Жаксылыков уделил ходу ремонта общежития воинской части.

Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматы

Фото: пресс-служба МО РК

В воинской части 73652 начальник отделения по ремонту полигонного и тренажерного оборудования майор Ринат Мубараков доложил руководителю оборонного ведомства о выполнении возложенных на ремонтное подразделение задач. Помимо проведения текущего ремонта комплектов полигонного оборудования, выездные ремонтные группы будут оказывать практическую помощь в ремонте, в пусконаладочных и ремонтных работах на учебных объектах полигонов Вооруженных сил.

Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматы

Фото: пресс-служба МО РК

В связи с потребностью специалистов такого профиля подразделение осуществляет также обучение электриков-операторов учебных полигонов на имеющемся оборудовании. Во взаимодействии с заводами-изготовителями проводятся рационализаторские работы, модернизация и разработка новых систем управления полигонным оборудованием и мишенными полями.

Министр обороны совершил рабочую поездку в Алматы

Фото: пресс-служба МО РК

По итогам рабочей поездки министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры, срокам и качеству выполнения работ.

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