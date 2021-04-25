В центре Нур-Султана часть тротуара ушла под землю. Видео

Жительница Нур-Султана пожаловалась на ужасающее состояние тротуара на перекрестке Тауелсиздик — Мунайтпасова, сообщает zakon.kz.

Видео отснятое астанчанкой было опубликовано в одном из instagram-пабликов города.

После увиденного я просто потеряла дар речи. Как такое вообще возможно? Это же крайне опасно! А если, не дай бог, провалится ребёнок, кто будет отвечать за эту трагедию? - было написано под постом к видео.

Часть тротуара, выложенного брусчаткой, ушла под землю и оставила дыру глубиною около метра.