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В Актобе брусчатка провалилась после ремонта тротуара

Брусчатка провалилась после ремонта тротуара в Актобе Фото: "Диапазон"
В сквере старой части Актобе, где установлен памятник Алие Молдагуловой, после дождя провалился отремонтированный тротуар, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазона", снова повреждена пешеходная дорожка.

"Летом там была авария в канализационном люке. Демонтировали плитку, раскопали грунт, сделали и яму опять засыпали грунтом. А сейчас, после дождей, все просело вокруг люка. Плитка проваливается, людям там ходить опасно", – пишет издание. 
Брусчатка провалилась после ремонта тротуара в Актобе

Фото: "Диапазон"

Также отмечается, что уже неделя прошла, однако до сих пор никто не принял меры.

Ранее сообщалось, что асфальт поднялся на трассе Алматы – Туркестан.

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