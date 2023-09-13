В Актобе брусчатка провалилась после ремонта тротуара
Фото: "Диапазон"
В сквере старой части Актобе, где установлен памятник Алие Молдагуловой, после дождя провалился отремонтированный тротуар, сообщает Zakon.kz.
По информации "Диапазона", снова повреждена пешеходная дорожка.
"Летом там была авария в канализационном люке. Демонтировали плитку, раскопали грунт, сделали и яму опять засыпали грунтом. А сейчас, после дождей, все просело вокруг люка. Плитка проваливается, людям там ходить опасно", – пишет издание.
Фото: "Диапазон"
Также отмечается, что уже неделя прошла, однако до сих пор никто не принял меры.
Ранее сообщалось, что асфальт поднялся на трассе Алматы – Туркестан.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript