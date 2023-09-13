В Актобе брусчатка провалилась после ремонта тротуара

В сквере старой части Актобе, где установлен памятник Алие Молдагуловой, после дождя провалился отремонтированный тротуар, сообщает Zakon.kz.

По информации "Диапазона", снова повреждена пешеходная дорожка.

"Летом там была авария в канализационном люке. Демонтировали плитку, раскопали грунт, сделали и яму опять засыпали грунтом. А сейчас, после дождей, все просело вокруг люка. Плитка проваливается, людям там ходить опасно", – пишет издание.

Фото: "Диапазон"

Также отмечается, что уже неделя прошла, однако до сих пор никто не принял меры.

Ранее сообщалось, что асфальт поднялся на трассе Алматы – Туркестан.