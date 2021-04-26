Как закрыть ИП в Казахстане

26 апреля 2021, 09:38
Фото: pixnio.com

Как закрыть ИП в Казахстане, рассказали в комитете государственных доходов Минфина РК, сообщает zakon.kz.

Снятие физического лица с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя и лица, занимающегося частной практикой, производится налоговым органом при условии отсутствия неисполненных налоговых обязательств.

Индивидуальный предприниматель или лицо, занимающееся частной практикой, в случае принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту нахождения:

  1. налоговое заявление о прекращении деятельности;
  2. уведомление о начале или прекращении деятельности в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности;
  3. ликвидационную налоговую отчетность;
  4. налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при наличии).

Закрытие ИП в упрощенном порядке

Прекращение деятельности отдельных категорий индивидуальных предпринимателей в упрощенном порядке осуществляется без проведения камерального контроля.

Для прекращения деятельности в упрощенном порядке индивидуальный предприниматель должен соответствовать следующим условиям:

  1. не состоять на регистрационном учете в качестве плательщика НДС;
  2. не осуществляють деятельность в форме совместного предпринимательства;
  3. не осуществлять отдельные виды деятельности, (производство бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, оптовая и (или) розничная реализация бензина (кроме авиационного), дизельного топлива, производство этилового спирта и (или) алкогольной продукции, оптовая и (или) розничная реализация алкогольной продукции, производство и (или) оптовая реализация табачных изделий, игорный бизнес, электронная торговля товарами).
  4. отсутствовать в плане налоговых проверок или в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствовать в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;
  5. не иметь задолженности по налогам и социальным платежам;
  6. не иметь высокий уровень рисков по системе управления рисками.

Рассмотрим первый способ:

В случае принятия решения о прекращении деятельности индивидуальному предпринимателю необходимо представить в орган государственных доходов по месту своего нахождения одновременно:

  1. налоговое заявление о прекращении деятельности;
  2. ликвидационную налоговую отчетность;
  3. налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии).


Также налоговое заявление о прекращении деятельности можно подать онлайн через кабинет налогоплательщика.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, платежей в бюджет и социальным платежам, по которым индивидуальный предприниматель, прекращающий деятельность, является плательщиком или налоговым агентом, за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления.
После чего будет произведено снятие с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя.

Второй способ:

Также в упрощенном порядке налоговым органом производится прекращение деятельности ИП, работающих по патенту, если не представлен очередной расчет стоимости патента в течение шестидесяти календарных дней:

  • со дня истечения срока действия патента;
  • после окончания периода приостановления деятельности.

Информация о снятии индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, с регистрационного учета, будет размещена на интернет-ресурсе уполномоченного органа www.kgd.gov.kz во вкладке "Электронные сервисы/Поиск налогоплательщиков", а также в мобильном приложении Е-Salyq Azamat в течение трех рабочих дней со дня снятия таких налогоплательщиков с регистрационного учета.


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