Как закрыть ИП в упрощенном порядке

Порядок прекращения предпринимательской деятельности налогоплательщиков закреплен в Налоговом кодексе. В ДГД Абайской области рассказали, кто из предпринимателей и как может это сделать, сообщает Zakon.kz.

Согласно Налоговому кодексу, прекращение деятельности в упрощенном порядке могут оформить индивидуальные предприниматели (ИП), соответствующие на момент подачи налогового заявления следующим условиям:

не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика НДС;

не осуществляющие деятельность в форме совместного предпринимательства;

не осуществляющие отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 88 Налогового кодекса;

отсутствующие в плане налоговых проверок или в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствующие в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;

не имеющие налоговой задолженности, а также задолженности по социальным платежам;

не имеющие высокий уровень рисков по системе управления рисками.

Прекращение деятельности в упрощенном порядке применяется в отношении ИП, соответствующих вышеуказанным условиям, в течение срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса, до даты подачи налогового заявления о прекращении деятельности или наступления случаев, установленного пунктом 5 статьи 67 Налогового кодекса.

Для прекращения осуществления предпринимательской деятельности в упрощенном порядке ИП представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:

налоговое заявление о прекращении деятельности;

ликвидационную налоговую отчетность;

налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии).

При этом представить налоговое заявление в налоговый орган можно разными способами:

в явочном порядке – на бумажном носителе, в том числе через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", Центры государственных услуг налоговых органов (за исключением налоговой отчетности по НДС);

по почте заказным письмом с уведомлением – на бумажном носителе;

в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации.

Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, платежей в бюджет и социальным платежам, по которым ИП, прекращающий деятельность, является плательщиком или налоговым агентом за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления.

При этом уплата налогов, платежей в бюджет и социальных платежей, отраженных в ликвидационной налоговой отчетности, производится не позднее 10 календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности.

Вместе с тем с 1 июня 2020 года информационной системой органов государственных доходов реализовано автоматическое снятие с регистрационного учета ИП на основании сведений о прекращении деятельности.

Таким образом, при наличии каких-либо неисполненных налоговых обязательств производится отказ в снятии с регистрационного учета в качестве ИП.

Следует обратить внимание, что пунктом 7 статьи 67 Налогового кодекса предусмотрено, что в случае выявления налоговым органом нарушений в течение срока исковой давности после прекращения деятельности ИП исчисление налоговых обязательств по налогам, платежам в бюджет и социальным платежам по деятельности, осуществляемой в период регистрации в качестве ИП, производится физическим лицом в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент возникновения обязательств по их уплате.

Таким образом, в случае прекращения деятельности необходимо представить форму налоговой отчетности с видом "ликвидационная" одновременно с налоговом заявлением о прекращении деятельности через "Кабинет налогоплательщика".

Информацию о снятии индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, с регистрационного учета можно просмотреть на официальном интернет-ресурсе КГД во вкладке "Электронные сервисы/Поиск налогоплательщиков", а также в мобильном приложении "Е-Salyq Аzamat".

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