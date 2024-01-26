Как закрыть ИП в упрощенном порядке
Согласно Налоговому кодексу, прекращение деятельности в упрощенном порядке могут оформить индивидуальные предприниматели (ИП), соответствующие на момент подачи налогового заявления следующим условиям:
- не состоящие на регистрационном учете в качестве плательщика НДС;
- не осуществляющие деятельность в форме совместного предпринимательства;
- не осуществляющие отдельные виды деятельности, указанные в пункте 1 статьи 88 Налогового кодекса;
- отсутствующие в плане налоговых проверок или в списке выборочных налоговых проверок по результатам мероприятий системы оценки рисков либо отсутствующие в полугодовом графике налоговых проверок, проводимых по особому порядку на основе оценки степени риска;
- не имеющие налоговой задолженности, а также задолженности по социальным платежам;
- не имеющие высокий уровень рисков по системе управления рисками.
Прекращение деятельности в упрощенном порядке применяется в отношении ИП, соответствующих вышеуказанным условиям, в течение срока исковой давности, установленного статьей 48 Налогового кодекса, до даты подачи налогового заявления о прекращении деятельности или наступления случаев, установленного пунктом 5 статьи 67 Налогового кодекса.
Для прекращения осуществления предпринимательской деятельности в упрощенном порядке ИП представляет в налоговый орган по месту своего нахождения одновременно:
- налоговое заявление о прекращении деятельности;
- ликвидационную налоговую отчетность;
- налоговое заявление о снятии с учета контрольно-кассовой машины (при ее наличии).
При этом представить налоговое заявление в налоговый орган можно разными способами:
- в явочном порядке – на бумажном носителе, в том числе через Государственную корпорацию "Правительство для граждан", Центры государственных услуг налоговых органов (за исключением налоговой отчетности по НДС);
- по почте заказным письмом с уведомлением – на бумажном носителе;
- в электронной форме, допускающей компьютерную обработку информации.
Ликвидационная налоговая отчетность составляется по видам налогов, платежей в бюджет и социальным платежам, по которым ИП, прекращающий деятельность, является плательщиком или налоговым агентом за период с начала налогового периода, в котором представлено налоговое заявление о прекращении деятельности, до даты представления такого заявления.
При этом уплата налогов, платежей в бюджет и социальных платежей, отраженных в ликвидационной налоговой отчетности, производится не позднее 10 календарных дней со дня представления в налоговый орган ликвидационной налоговой отчетности.
Вместе с тем с 1 июня 2020 года информационной системой органов государственных доходов реализовано автоматическое снятие с регистрационного учета ИП на основании сведений о прекращении деятельности.
Таким образом, при наличии каких-либо неисполненных налоговых обязательств производится отказ в снятии с регистрационного учета в качестве ИП.
Следует обратить внимание, что пунктом 7 статьи 67 Налогового кодекса предусмотрено, что в случае выявления налоговым органом нарушений в течение срока исковой давности после прекращения деятельности ИП исчисление налоговых обязательств по налогам, платежам в бюджет и социальным платежам по деятельности, осуществляемой в период регистрации в качестве ИП, производится физическим лицом в соответствии с налоговым законодательством, действующим на момент возникновения обязательств по их уплате.
Таким образом, в случае прекращения деятельности необходимо представить форму налоговой отчетности с видом "ликвидационная" одновременно с налоговом заявлением о прекращении деятельности через "Кабинет налогоплательщика".
Информацию о снятии индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося частной практикой, с регистрационного учета можно просмотреть на официальном интернет-ресурсе КГД во вкладке "Электронные сервисы/Поиск налогоплательщиков", а также в мобильном приложении "Е-Salyq Аzamat".
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