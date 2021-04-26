Сообщения о возврате 42500 рассылают в Казнете

В соцсетях распространяют информацию о необходимости возврата 42500 тенге, сообщает zakon.kz.

В одном из Instagram-аккаунтов обсуждают сообщение о том, что все безработные, получившие выплату 42 500 тенге в период ЧП, теперь обязаны вернуть 20 000 тенге государству.

Как отмечает Stopfake.kz, в Министерстве труда и социальной защиты населения РК уточнили, что соцвыплата производилась за счет средств Государственного фонда социального страхования.

Если гражданин являлся безработным, он не мог потерять доходы в связи с введением ограничений деятельности повсеместно на всей территории Казахстана. Соответственно, не мог претендовать на получение 42 500 тенге и не должен был подавать заявление на выплату в качестве самозанятого, так как не являлся таковым. Но тем не менее при этом стоит подчеркнуть, что ГФСС сейчас не требует от безработных, получивших 42 500 тенге, осуществления возврата средств на сумму 20 000 тенге, — сообщили в ведомстве.