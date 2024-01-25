Лента новостей
0
Қаз
#Сильное землетрясение в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Повторный фейк рассылают казахстанцы

Повторный фейк рассылают казахстанцы Фото: freepik
В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС, сообщает Zakon.kz.
"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК ( МТСЗН) введена компенсация за НДС, не соответствует действительности", – рассказали в ведомстве. 

В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

"Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. 

Как отметили в ведомстве, официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

Казахстанцев просят доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону.

Ранее данный фейк казахстанцы рассылали в начале декабря 2023 года. 

Читайте также

штормовое предупреждение
Туман, метель и шквал: жителей Астаны и 13 областей РК предупредили о непогоде
Дело по Mudarabah Capital: потерпевшие просят смягчить приговор обвиняемым
Дело по Mudarabah Capital: потерпевшие просят смягчить приговор обвиняемым
Эксперты ответили на жалобы жителей ВКО по поводу единого часового пояса
Эксперты ответили на протесты жителей ВКО против единого часового пояса
Анастасия Стативкина
МТСЗН РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Кселл" делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Kcell делает бесплатным проезд в общественном транспорте в 11 городах Казахстана
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Баян Алагузова рассказала о дорогом подарке от сестры
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Авокадо или тыквенные семечки: что полезнее?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: