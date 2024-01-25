Повторный фейк рассылают казахстанцы

В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали фейком информацию о введении компенсации за НДС, сообщает Zakon.kz.

"Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК ( МТСЗН) введена компенсация за НДС, не соответствует действительности", – рассказали в ведомстве.

В мессенджерах распространяется ложная информация якобы о введении МТСЗН компенсационной выплаты за НДС. Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.

"Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Как отметили в ведомстве, официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

Казахстанцев просят доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону.

Ранее данный фейк казахстанцы рассылали в начале декабря 2023 года.