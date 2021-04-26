Насколько вырос объем грузоперевозок между Казахстаном и Россией

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин провел встречу с генеральным директором – председателем правления ОАО "Российские железные дороги" Олегом Белозеровым, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и логистики как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Рассмотрены перспективы дальнейшего развития АО "Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс" ("ОТЛК ЕРА"). Данный интеграционный проект направлен на обеспечение услуг транзитных контейнерных перевозок в составе регулярных поездов по сообщению "Китай – Европа" через территорию Казахстана, России и Беларуси.

Казахстан уделяет особое внимание повышению своего транспортно-логистического потенциала. Дальнейшее развитие железных дорог, увеличение объемов торговли и транзита в регионе являются для нас очень важными и приоритетными задачами, — сказал А. Мамин.

В 2020 году несмотря на пандемию, объем перевозок грузов в контейнерах по сообщению "Китай – Европа" транзитом через территорию Казахстана составил 517,5 тыс. ДФЭ, что на 65% больше показателя 2019 года.

Объем перевозок грузов между Казахстаном и Россией в 2020 году превысил 85,6 млн тонн. За I квартал контейнерные перевозки между двумя странами выросли на 57%, по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра РК Роман Скляр и председатель правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлан Сауранбаев.