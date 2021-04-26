Серик Абденов лишился должности в КТЖ

Серик Абденов освобожден от должности заместителя председателя правления АО "НК "КТЖ" по корпоративным вопросам и HR, передает zakon.kz.

После смены руководства в "КТЖ" произошел ряд кадровых перестановок. В том числе, от должности заместителя председателя правления АО "НК "КТЖ" по корпоративным вопросам и HR освобожден Серик Абденов. Как сообщил директор департамента по работе со СМИ Кайсар Жумабайулы, исполняющим обязанности на этой должности назначен Серик Кеулимжаев. Трудовую карьеру он начинал главным менеджером консалтинговой компании "Price Waterhouse". В разные годы возглавлял коммерческие структуры, занимался перевозками и реализацией продукции в нефтегазовой отрасли, производством, строительством.

Серик Абденов запомнился казахстанцам как "мистер "Потому что". Будучи министром труда и социальной защиты РК, в 2013 году на одной из его попросили объяснить, в чем смысл повышения пенсионного возраста до 63 лет для женщин. Абденов ответил: "Вам нужно работать и работать, потому что уважаемые земляки, потому что, потому что. Ну, зачем вам в 50 лет думать о пенсии. При выходе на пенсию мы просто приобретем дополнительные болезни, мы будем раньше стареть. Это однозначно". Эта цитата "взорвала" казнет. Это было в апреле, а в июне того же года Абденова отправили в отставку. После этого Абденов в течение нескольких лет занимал разные должности в "КазМунайГаз". Заместителем председателя правления АО "НК "КТЖ" по корпоративным вопросам и HR он проработал с 2018 года.