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Представитель КТЖ: Долг будет расти, потому что мы берем кредиты

КТЖ, Мажилис, фото - Новости Zakon.kz от 12.06.2024 15:37 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Заместитель председателя правления АО НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов 12 июня в кулуарах Мажилиса объяснил наличие крупного долга у компании, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, два частных перевозчика взяли 6,3 процента грузооборота, при этом забрали 28% прибыли КТЖ.

"Потому что они взяли прибыльно доходные грузы – нефтепродукты. Также они доходные, потому что там машинная перевозка. Второе, я считаю, что в данном случае неправильно преподносится слово "конкуренция". Конкуренция определяет, что должно быть снижение. А вы видели снижение цены для получателя или отправителя грузов? Никто не получил снижения тарифов. Компаниям было четко сказано, что один из частных перевозчиков поставил тарифы выше КТЖ. Сейчас оба перевозчика отобрали часть грузов у КТЖ, но при этом общество и экономика не получили снижение тарифов", – дополнил Канат Альмагамбетов. 

С его слов, у КТЖ тарифы установлены, и они ими "не играют", а частники имеют возможность договориться с грузоотправителями.

"Поэтому мы считаем, что частные грузовые перевозчики, которые сейчас развиваются в нашей стране, не улучшают экономику страны и еще ухудшают пропускную способность", – заявил зампредседателя правления АО НК "КТЖ". 

Он также отметил, что перевозчики за инфраструктуру не отвечают, а только везут свои грузы. 

"В КТЖ есть понятие перекрестного субсидирования тарифов. Мы за наши тарифы везем пассажирские и грузовые перевозки. Также мы несем расходы по инфраструктуре. Сейчас частные перевозчики очень привилегированны. На западе, когда открывали для частных перевозчиков рынок, им говорили, что есть объем, который везет нацперевозчик. Можете немного взять, но должны привозить новые грузы. У нас не так", – сказал Канат Альмагамбетов. 

По его данным, ни один частный перевозчик не заключил договор с локомотиво-сборочными заводами. 

"Только мы покупаем локомотивы, тепловозы, электровозы. Нас сейчас справедливо упрекают, что долг растет. Он будет расти! Потому что мы покупаем локомотивы, пассажирские вагоны, мы берем кредиты и строим дороги. Это все КТЖ. При этом часть наших доходов, которые должны быть нашими, отдали в конкурентную сеть. Это нецелесообразно и неэффективно для государства", – резюмировал спикер. 

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов сообщил, что КТЖ находится в "красной" зоне кредитного риска.

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