Зеленский признал "мощную силу" российской армии

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российскую армию мощной силой, сообщает zakon.kz.

Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

Есть постоянная угроза, потому что у нас идет война, особенно в районе Донбасса, а российская армия, мы все это знаем, очень мощная сила, — заявил Зеленский

Как отмечает издание "Известия", он добавил, что украинские Вооруженные силы "очень сильны" и смогут сдержать любую угрозу агрессии.

Также украинский президент уточнил, что действия российских военных сил на границе с Украиной можно назвать "психологическим давлением".

По данным ТАСС, Зеленский заявил, что хочет провести двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным, а место встречи не имеет значения.

Читайте также:

Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе

Также украинский лидер сказал, что считает необходимым внести изменения в минские соглашения и увеличить число участников переговоров в "нормандском формате" за счет присоединения к ним США, Великобритании и Канады.

Сейчас я участвую в процессе, который был разработан до моего прихода [на пост президента]. Минский процесс должен быть более гибким в этой ситуации. Он должен служить целям настоящего, а не прошлого, - полагает он. - Есть два варианта: мы можем изменить минский формат, скорректировать его. Или мы можем использовать какой-то другой формат. Скорость имеет значение. Темп этого процесса важен, потому что мы теряем людей каждый день.