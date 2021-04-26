Глава RAMS показал обновленный проект ЖК на месте бывшего "плодика"

26 апреля компания RAMS Qazaqstan провела брифинг с участием руководства компании, представителей СМИ, независимых экспертов и членов общественного совета Алматы. Первый руководитель RAMS Qazaqstan Доган Булбул показал обновленный проект жилого комплекса "RAMS City", расположенного по улице Жандосова, передает zakon.kz.

Для обновления проекта акимат города создал специальную комиссию, куда вошли авторы проекта и авторитетные независимые архитекторы: руководитель мастерской Алматы ГенПлан Жанат Айтлеу, бывший главный архитектор Алматы Габит Садырбаев, архитектор, автор генплана проекта Аркенжан Маметов, архитектор Нурлан Камитов, эксперт в области проектирования объектов автомобильного транспорта Иван Губаев. Кроме того, в работе комиссии по пересмотру проекта участие приняли специалисты известных компаний Dome+Partners и Orda Project.

Проект был кардинально изменен и доработан с учетом требований алматинцев, независимых экспертов и городских властей. Для этого акимат города создал специальную комиссию, куда вошли авторы проекта, авторитетные независимые архитекторы.

В частности, плотность застройки уменьшилась на 45% по сравнению с первоначальной версией проекта, а количество домов сократилось с 57 до 37. Этажность ряда блоков снижена с 17 до 13 этажей. При этом контроль за сейсмостойкостью зданий на всех этапах строительства будет осуществлять Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА).

Этот проект намного отличается от первоначального проекта. Самое главное, здесь появилась школа, сократилось количество блоков. Застройщики учли замечания, что все жилые дома имеют 17 этажей. Все это соответствует регламенту генплана города. Все эти изменения как раз улучшают функциональное использование территории. Тем более школа и детсад расположены со стороны речки, где организовывается рекреационная зона в виде набережной. И дети могут находиться в более комфортных условиях, - прокомментировал архитектор Жанат Айтлеу.

В обновленном проекте площадь озеленения была увеличена с 3 до 8 га. Освещении территории, подъездов и лифтовых холлов будет запитано от электроэнергии солнечных батарей. Будущим жителям ЖК и алматинцам будет доступна обширная благоустроенная территория с ландшафтным озеленением, местами для отдыха, игровыми и workout-зонами и беспрецедентным прогулочным бульваром протяженностью около километра.

Кроме этого, было изменено расположение блоков согласно рекомендациям Казгидромета и экологов для обеспечения продуваемости комплекса как в южном, так и в северном направлении.

В честь своего 24-летия мы высадим 24 тысячи саженцев деревьев на территории Алматы там, где укажет акимат, - сказал Булбул.

В жилом комплексе также будет создан зеленый RAMS-бульвар протяженностью около километра. Это будет идеальным местом для семейного досуга, вечерних прогулок и шопинга жителей RAMS City и алматинцев с удобными местами для отдыха, кофейнями, ресторанами, супермаркетами.

После сдачи жилого комплекса в эксплуатацию благодаря RAMS-бульвару и коммерческим предприятиям, расположенным на территории ЖК (аптеки, супермаркеты, поликлиники, рестораны, кафе, салоны красоты, магазины) будет создано 2700 тысячи рабочих мест.

По словам заместителя директора Еркина Байбатырова, планируется строительство удобных подъездных путей со всех основных улиц - в общем шесть выездов и заездов.

Мы расширим улицы до 7 метров с 4-4,5 метров. Это даст возможность водителям удобно подъезжать к ЖК. Кроме этого, нашей компанией предусмотрена реконструкция двух километров набережной реки Большая Алматинка. Это очистка, обновленное благоустройство - скамейки, освещение, где-то будут установлены детские площадки, - пояснил он.

На данном участке располагались Плодоконсервный комбинат и пластико-перерабатывающий цех. Промышленный район не отличался благоприятной для жизни средой, микроклиматом и эстетичностью.