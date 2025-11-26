В Алматы состоятся общественные слушания по проекту обновленного Генплана города

Главный архитектор города Алмас Жанбыршы рассказал, что корректировка Генерального плана Алматы – стратегически важный шаг для города, который отражает динамику его роста и новые вызовы, сообщает Zakon.kz..

Об этом он заявил на площадке Региональной службы коммуникаций.

"В рамках поручения главы государства по незамедлительному внесению изменений в Генплан нами проведена работа по его корректировке, ориентированная на усиление природоохранных мер, сбалансированное развитие городской среды и защиту предгорий от застройки за счет перераспределения функциональных зон", – сказал Алмас Жанбыршы.

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Так, общественные слушания по проекту обновленного Генерального плана города пройдут с 24 по 26 декабря текущего года. О времени и месте проведения обсуждений горожане будут оповещены заблаговременно.

"Каждый алматинец сможет ознакомиться с проектом, чтобы знать, как развивается их район: где появятся школы, дороги, поликлиники, парки, а также чтобы заранее знать о возможной застройке. Это помогает принимать решения о жилье. Также каждый сможет высказать свое мнение, которое будет обязательно учтено", – подчеркнул он.