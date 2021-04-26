Землетрясение 26 апреля 1966 года в Ташкенте: как это было

26 апреля 1966 года в 5:23 в Ташкенте произошло разрушительное землетрясение. Магнитуда в его очаге составила 5,2, а сила толчков на поверхности в эпицентре превысила 8 баллов, на окраинах - 6 баллов, передает zakon.kz со ссылкой на gazeta.uz.

Очаг землетрясения залегал в центральной части города на относительно небольшой глубине — от 3 до 8 км. Преобладание вертикальных колебаний предотвратило полный обвал даже ветхих глинобитных домов. От сильного удара они перекосились и растрескались. Рухнули лишь несколько десятков преимущественно общественных зданий.

Без крова осталось более 78 тысяч семей, или свыше 300 тысяч человек из проживавших тогда в столице 1,5 миллиона. Погибло 8 человек, около 200 были госпитализированы с травмами.

Жители Ташкента переселились в палатки, разбитые на тротуарах и газонах городских скверов. Работала водопроводная сеть и бесперебойно подавалась электроэнергия, что позволило избежать эпидемий.

Пострадавшему городу оказали помощь все республики бывшего СССР. В Ташкент были поставлены палатки, медикаменты, промышленные и продовольственные товары, стройматериалы, техника. В городе было установлено более 15 тысяч торговых палаток, открылось около 600 временных магазинов и пунктов общепита.

Уже к началу зимы строители возвели жилье для более 300 тысяч человек. К 1968 году Ташкент был фактически отстроен заново. В разрушенном центре возведены кварталы, на окраинах выросли жилые массивы, появился город-спутник Сергели. Построены школы, здания культурно-бытового и административного назначения. Площадь и население города увеличились в 1,5 раза.

В 1976 году, к десятилетию со дня землетрясения, был возведен архитектурно-художественный комплекс «Мужество», посвященный ликвидации последствий стихии.



Снос домов, пострадавших от землетрясения, на улице Ленина

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Вселение ташкентских семей, пострадавших от землетрясения, в новые квартиры в Фергане