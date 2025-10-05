#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
547.57
642.63
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
547.57
642.63
6.68
Мир

Студенты в общежитии Ташкента устроили панику после землетрясения

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2025 04:10 Фото: Zakon.kz
Ночью 6 октября после сильного землетрясения в одном из общежитий столицы Узбекистана началась паника, сообщает Zakon.kz.

Ночью в столице произошло ощутимое землетрясение. В одном из студенческих общежитий студенты в панике выбежали в холл, опасаясь повторных толчков. Ночью 6 октября об этом рассказали в информагентстве Pressauz.

Студенты выбегали в коридоры и на улицу, опасаясь повторных толчков. Со слов очевидцев, "трясло так, что люстры дрожали и стены трещали".

"Многие до сих пор не решаются возвращаться в комнаты", – говорится в сообщении.

Эпицентр подземных толчков находился на территории Кыргызстана, в 465 км к юго-западу от Алматы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Маленькую дочку Баян Алагузовой от суррогатной матери назвали гением
01:33, 06 октября 2025
Маленькую дочку Баян Алагузовой от суррогатной матери назвали гением
Каролинка, спасибо тебе: Игорь Крутой обратился к Ани Лорак
00:35, 06 октября 2025
Каролинка, спасибо тебе: Игорь Крутой обратился к Ани Лорак
Самая красивая волейболистка Казахстана показала кадры с тренировки и восхитила поклонников
23:40, 05 октября 2025
Самая красивая волейболистка Казахстана показала кадры с тренировки и восхитила поклонников
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: