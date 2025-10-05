Студенты в общежитии Ташкента устроили панику после землетрясения
Фото: Zakon.kz
Ночью 6 октября после сильного землетрясения в одном из общежитий столицы Узбекистана началась паника, сообщает Zakon.kz.
Ночью в столице произошло ощутимое землетрясение. В одном из студенческих общежитий студенты в панике выбежали в холл, опасаясь повторных толчков. Ночью 6 октября об этом рассказали в информагентстве Pressauz.
Студенты выбегали в коридоры и на улицу, опасаясь повторных толчков. Со слов очевидцев, "трясло так, что люстры дрожали и стены трещали".
"Многие до сих пор не решаются возвращаться в комнаты", – говорится в сообщении.
Эпицентр подземных толчков находился на территории Кыргызстана, в 465 км к юго-западу от Алматы.
