Турция намерена заморозить оборонный пакт с США после слов Байдена о геноциде

Действие Соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве между Турцией и США может быть приостановлено из-за высказываний американского президента Джо Байдена, передает zakon.kz.

Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

В качестве ответа на то, что глава США признал геноцид армян в Османской империи в 1915 году, Турция может "заморозить" оборонное соглашение между странами, которое взаимовыгодна обеим сторонам в сфере безопасности. Отмечается также, что если Анкара предпримет этот шаг, то глава Партии националистического движения Девлет Бахчели "успокоится" и "укрепит поддержку среди националистических избирателей у себя дома".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готовится собрать заседание кабинета министров и озвучить ответные меры в отношении США, среди которых будет заморозка двустороннего соглашения об обороне и экономическом сотрудничестве. Оно в свое время позволило стране сотрудничать с США в конфликтах в Сирии и Ираке.

24 апреля президент США Джо Байден назвал массовую гибель армян в начала XX века в Османской империи "геноцидом". При этом МИД Турции призвал американского президента исправить сказанное. Также Тайип Эрдоган провел с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым телефонные переговоры, в которых Алиев заявил, что слова Байдена - это "историческая ошибка".