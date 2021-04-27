Отстрелил ногу – причиной конфликта в Алматинской области называют безответную любовь

В поселке Шалкар мужчина устроил перестрелку и ранил человека в ногу. Позже ее ампутировали. Причиной инцидента стала безответная любовь, сообщает zakon.kz.

Родные пострадавшего стали свидетелями нападения. Вечером около дома раздались выстрелы. Глава семейства вышел посмотреть, в чем дело и получил заряд картечи, передает Almaty.tv.

Он выстрелил в отца, папа упал у порога и истекал кровью. Мы все знаем его, это бывший парень моей золовки. Он не может смириться, что его бросили. Он психически неуравновешенный человек, пьяница, наркоман. В доме он начал всем угрожать, даже направил дуло на меня и сестру. Асель Кайырбаева

Найти девушку подозреваемый так и не смог. Она успела спрятаться.

По словам пострадавших, мужчина с ружьем попытался проникнуть через главные ворота. Стрелял в замок. Затем ударом ноги погнул конструкцию и попал во двор.

Сейчас его ищет полиция. Потерпевшая сторона боится, что тот может уйти от ответственности, поскольку якобы имеет большие связи. В региональном Департаменте полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело.

В ходе проверки установлен 29-летний житель Каскелена. Сейчас оперативно-розыскные мероприятия проводятся по его задержанию. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 24 "Покушение на убийство". официальный представитель ДП Алматинской области Акбота Азирбекова

62-летний глава семейства находится в коме. Его состояние, врачи районной больницы оценивают, как стабильно тяжелое. Ногу ему пришлось ампутировать.