Когда и что нужно декларировать казахстанцам

Декларацию о доходах и имуществе можно не представлять, если у физлица не было движения по активам и доходам. На заседании правительства министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал, когда нужно сдавать декларацию о доходах и что нужно декларировать, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Жамаубаева, для упрощения декларирования приняты законодательные меры по уточнению перечня имущества, подлежащего декларированию и исключению обязательства по предоставлению ежегодной краткой декларации.

Теперь гражданам не нужно отражать в декларации имущество, зарегистрированное в госорганах и информацию о деньгах в банках второго уровня. Эти данные в автоматическом режиме поступают в Интегрированную базу данных министерства. При вхождении в систему всеобщего декларирования представляется "входная" декларация об активах и обязательствах, - сказал он.

При этом сроки предоставления декларации составляют на бумажном носителе - не позднее 15 июля; в электронном виде - не позднее 15 сентября.

Декларация предусматривает сведения о транспортных средствах, долях участия в юридическом лице, недвижимости, зарегистрированных в иностранном государстве и денежных средствах в иностранных банках. Также декларация содержит данные об имуществе в Казахстане и за ее пределами, это ценные бумаги; доля в жилом здании; инвестиционное золото и так далее. Лица, вошедшие в систему всеобщего декларирования, в последующем должны предоставлять декларацию о доходах и имуществе. При этом, декларацию о доходах и имуществе можно не представлять если у физлица не было движения по активам и доходам, - заключил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан