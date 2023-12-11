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Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования

Как отражать наличные деньги в декларации для всеобщего декларирования Фото: Zakon.kz
В Комитете государственных доходом рассказали, какие наличные деньги и в каких размерах отражаются в декларации в рамках Всеобщего декларирования, сообщает Zakon.kz.

"Учитывая незначительный объем наличных денег в обороте страны, при декларировании каждый гражданин может отразить наличные деньги в сумме не более 34,5 млн тенге (10 000 МРП). Наличие иных денежных средств подтверждается банками второго уровня", - сказали в КГД.

В комитете добавили, что в обязанность банков согласно Налоговому кодексу входит представление в налоговые органы сведений о банковских счетах налогоплательщиков.

В КГД отметили, что это требование не противоречит нормам Конституции, так как ограничения этого права допускаются в случаях и в порядке, прямо установленных законом.

"Нормы закона "О банках и банковской деятельности" (статья 50) и Налогового кодекса (статья 30) предусматривают раскрытие банковской тайны для целей налогообложения. Обращаем внимание, что необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода", - пояснили в Комите госдоходов.

Вмесе с тем КГД рассказали, что в стране, по данным Ассоциации финансистов, растет доля безналичных платежей. Так, за 9 месяцев она выросла до 86% (в прошлом году - 82%).

Помимо взрослых, безналичными платежами активно пользуются и дети от 6 лет, карту для своих детей оформили 41,4% родителей (данные Центра социологических исследований Kursiv Research).

Количество депозитов физических лиц в банках увеличилось с 16,9 млн до 19,8 млн, годовой прирост составил 14,3%, общий объем депозитов составил 18,6 трлн тенге. (данные Казахстанского фонда гарантирования вкладов).

При этом государство гарантирует возмещение по банковским вкладам до 20 млн тенге в каждом из 19 банках-участниках системы гарантирования вкладов.

С 2024 года в Казахстане начнется III этап всеобщего декларирования. Декларацию об активах и обязательствах должны будут представить те граждане, кто по состоянию на 1 января является руководителем, учредителем юрлица, индивидуальным предпринимателем и их супруги.

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