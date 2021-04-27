Почему в Алматы закрыли Арбат 

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал, почему было принято решение закрыть Арбат, передает zakon.kz.

Во время пресс-конференции главный санврач сообщил, что на пешеходных зонах, в первую очередь на проспекте Жибек Жолы, улице Панфилова, в парковых зонах наблюдалось большое скопление людей.

Идет большое заражение. Население обратилось в Алмалинский акимат. И в пилотном проекте решили посмотреть, что даст ограничение. В Алмалинском акимате нам сообщили, что ограничение позволило навести порядок на улицах в плане санитарии, а также прекратить скопление населения. Это оценивается положительно, - объяснил Бекшин.

По его словам, в связи с этим рассматривается вопрос прекращения движения на Жибек Жолы, а также ограничения доступа к парковым зонам.

В Алматы с 24 апреля для пешеходов закрыли Арбат.