Президент пригласил Си Цзиньпина посетить Казахстан в удобное для него время

Глава государства принял Посла Китая в Казахстане Чжан Сяо, сообщает zakon.kz.

По данным Акорды, Президент Касым-Жомарт Токаев изложил принципиальный подход Казахстана к дальнейшему развитию всестороннего стратегического партнерства с КНР на долгосрочной основе в посткризисный период.

Взаимовыгодное сотрудничество и стратегическое партнерство Казахстана и КНР имеет устойчивый характер, не подверженный каким-либо конъюнктурным политическим тенденциям. Казахстан и Китай являются близкими соседями, надежными друзьями и стратегическими партнерами. Это сотрудничество соответствует национальным интересам Казахстана. Между нашими странами нет никаких вопросов, которые не могут быть решены путем конструктивного, доверительного диалога, - подчеркнул глава государства.

Передав теплые приветствия Председателю КНР Си Цзиньпину, Президент пригласил китайского руководителя совершить государственный визит в нашу страну в удобное для него время.

Касым-Жомарт Токаев высоко оценил взаимную помощь Казахстана и Китая с начала пандемии COVID-19. Было отмечено, что ожидаемые поставки в Казахстан вакцин китайского производства, безусловно, дополнят усилия Правительства по всеобщей вакцинации населения Казахстана, наряду с использованием российского препарата "Спутник V" и отечественной вакцины "QazVac".

По мнению главы государства, предстоящие две 30-летние юбилейные даты – Независимости Казахстана и установления дипломатических отношений между нашей страной и КНР – дают хорошую возможность осмыслить пройденный путь, определить новые горизонты стратегического партнерства. За этот период, считает Касым-Жомарт Токаев, обе страны достигли выдающихся результатов как в своем развитии, так и в укреплении всеобъемлющего сотрудничества.

Президент поздравил китайский народ с решением исторической задачи по искоренению абсолютной бедности, решительной победой над коронавирусом и впечатляющими темпами экономического восстановления.

Глава государства подтвердил готовность казахстанской стороны укреплять политические контакты на высшем и высоком уровнях, расширять экономические связи. КНР является крупнейшим внешнеторговым партнером Казахстана с объемом товарооборота в 15 млн долларов в 2020 году.

С целью вывода двусторонних торговых и инвестиционных связей на траекторию устойчивого и сбалансированного развития Касым-Жомарт Токаев высказал предложения, направленные на восстановление нормального режима работы автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе, увеличение их пропускной способности в постпандемийный период. Президент также считает возможным возобновить регулярные авиационные перевозки граждан и грузов. Важное значение имеет концентрация усилий сторон на развитии таких перспективных сфер сотрудничества, как цифровизация, зеленые технологии, инновации, где успехи Китая очевидны.

Глава государства заявил о необходимости активизации работы по сопряжению казахстанской стратегии "Нұрлы жол" с китайской инициативой "Пояс и Путь". Он призвал полноценно использовать возможности взаимовыгодной кооперации, вытекающие из Национального плана развития Казахстана до 2025 года и китайской концепции "Двойной циркуляции".

Касым-Жомарт Токаев также констатировал совпадение позиций Казахстана и Китая по ключевым вопросам мировой повестки дня. Он выразил признательность китайской стороне за поддержку СВМДА и отметил готовность к дальнейшему взаимодействию с КНР в рамках ООН, ШОС и в формате "Центральная Азия + Китай".