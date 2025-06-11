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Политика

Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Председатель Китайской Народной Республики, председатель КНР Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин, казахстанско-китайские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 09:02 Фото: akorda.kz
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 июня 2025 года, проинформировали в пресс-службе нашего президента:

"16-17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан. В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства".

Также сообщается, что 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия – Китай" с участием глав государств региона.

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, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 09:02
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8-9 июня 2025 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетил президент Болгарии Румен Радев.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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