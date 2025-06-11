Си Цзиньпин посетит с визитом Казахстан

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 11 июня 2025 года, проинформировали в пресс-службе нашего президента:

"16-17 июня по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин посетит с визитом Республику Казахстан. В ходе визита планируется двусторонняя встреча на высшем уровне, на которой будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления казахско-китайского всестороннего стратегического партнерства".

Также сообщается, что 17 июня в Астане пройдет второй саммит "Центральная Азия – Китай" с участием глав государств региона.

8-9 июня 2025 года по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с официальным визитом посетил президент Болгарии Румен Радев.