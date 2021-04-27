Трое человек отравились, спустившись в люк на АЗС

Неприятностью закончился для трех человек спуск в люк на одной из АЗС в Алматы, передает zakon.kz.

ЧП произошло на АЗС "Газпромнефть" по ВОАД, не доезжая Толе би. Со слов очевидцев, работники коммунальных служб приехали сверить счетчики, спустились в люк на территории АЗС.

Вначале в люк спустился один рабочий, но его пребывание в люке затянулось. Выяснять причины отправился в люк второй работник, но история повторилась и третий также спустился в люк и не вернулся.

В итоге силами ДЧС все трое были спасены, выяснилось, что они отравились газами в люке, но все они живы. Всех госпитализировали.

В пресс-службе ДЧС Алматы сообщили, что 27 апреля в 18:37 на пульт "112" департамента поступило сообщение о том, что по ул. С. Нурмагамбетова, 148/2 Медеуского района (ВОАД) в люк колодца, расположенного на территории заправочной станции, спустились три сотрудника АЗС для снятия показаний счетчика и получили отравление неизвестным газом.

Незамедлительно высланы силы и средства экстренных служб города: "Службы спасения 109", Республиканского оперативно-спасательного отряда, три бригады скорой медицинской помощи, УЧС Медеуского района, ДП. В ходе проведения аварийно-спасательных работ спасатели извлекли троих пострадавших. Незамедлительно три человека госпитализированы в ближайшую многопрофильную клиническую больницу. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Ситуация находится на контроле экстренных служб города. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются, - добавили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы