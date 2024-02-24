Трое жителей ВКО отравились угарным газом

Двое мужчин и женщина из Уланского района оказались в больнице из-за неочищенного дымохода печи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, в селе Гагарино Восточно-Казахстанской области в жилом доме из-за топки печи с нечищеным своевременно дымоходом угарный газ распространился по комнатам, что привело к отравлению людей.

Ранее сообщалось, что датчик угарного газа спас женщину и 5 детей, проживающих в с. Жулдыз Катон-Карагайского района. Женщина, услышав сигнал тревоги, вывела своих детей из опасного дома и отвела к соседям.