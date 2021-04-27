Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева сделала заявление после возвращения на лед, сообщает zakon.kz.

Своими эмоциями она поделилась на своей странице в Instagram.

Вот и закончился гастрольный тур шоу Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду". После такого большого перерыва было очень приятно снова оказаться на льду перед зрителями и выступать. Девять месяцев без льда, больше года без прыжков и полтора года без выступлений. Было волнительно снова кататься перед вами, но благодаря вашей поддержке я осилила этот тур. Спасибо @teamtutberidze_official за эту возможность, спасибо @shh.agency за организацию на высшем уровне, - написала фигуристка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Elizabet Tursynbaeva (@elizabetkz)

Также она поблагодарила коллег и одногруппников "за весело проведенное время".

Немного отдыхаем, а потом работаем дальше. Пока пишу этот пост, направляюсь снова в аэропорт, - заключила Турсынбаева.