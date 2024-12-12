Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева сделала памятную публикацию в соцсетях
Публикацию первая леди Азербайджана посвятила дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.
Оказалось, что 12 декабря азербайджанцы во всем мире отмечают день памяти бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. С его именем связывают такие крупные проекты:
- нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан;
- газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум.
В результате этих проектов азербайджанские углеводороды стали экспортироваться в Европу.
В 1999 году за заслуги в прекращении военных действий в армяно-азербайджанском конфликте и целеустремленную политику, направленную на урегулирование этого конфликта Алиев удостоен высшей государственной международной награды Турции – премии Ататюрка. В апреле 2000 года он был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.
Гейдар Алиев скончался 12 декабря 2003 года в клинике США, где проходил длительный курс лечения.
Тем временем на президентских выборах в Гане победил лидер оппозиции, а премьер Канады Джастин Трюдо избежал импичмента.