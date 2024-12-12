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Мир

Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева сделала памятную публикацию в соцсетях

Азербайджан, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 07:15 Фото: Instagram/firstvicepresidentazerbaijan
12 декабря первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева на своей официальной странице в Instagram поделилась памятной публикацией, сообщает Zakon.kz.

Публикацию первая леди Азербайджана посвятила дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

Оказалось, что 12 декабря азербайджанцы во всем мире отмечают день памяти бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. С его именем связывают такие крупные проекты:

  • нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан;
  • газопровод Баку – Тбилиси – Эрзерум.

В результате этих проектов азербайджанские углеводороды стали экспортироваться в Европу.

В 1999 году за заслуги в прекращении военных действий в армяно-азербайджанском конфликте и целеустремленную политику, направленную на урегулирование этого конфликта Алиев удостоен высшей государственной международной награды Турции – премии Ататюрка. В апреле 2000 года он был выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.

Гейдар Алиев скончался 12 декабря 2003 года в клинике США, где проходил длительный курс лечения.

Тем временем на президентских выборах в Гане победил лидер оппозиции, а премьер Канады Джастин Трюдо избежал импичмента.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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