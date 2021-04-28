Караулят у дома: за неделю задержаны более 100 участников акций в поддержку Навального

Полиция по всей России постфактум задерживает участников акций в поддержку Навального или тех, кто написал о них в соцсетях, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

За дни, прошедшие после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России 21 апреля, полиция задержала не менее 115 человек в 23 городах. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" во вторник, 28 апреля. При этом только в Москве задержаны были 58 человек, что уже превышает количество задержанных на самой акции. В Нижнем Новгороде были задержаны 11 человек, в Перми и Хабаровске - 10.

Полиция, как правило, задерживает участников акций в тот момент, когда они приходят к себе домой или покидают свой дом. "ОВД-Инфо" сообщает о задержании таким образом профессора РГГУ Александра Агаджаняна, когда тот возвращался с работы. Он ночь провел в отделе, несмотря на приступ астмы.

Задержанным вменяют участие в несогласованной акции либо организацию несогласованного мероприятия путем размещения поста или репоста в соцсетях. Кроме того, полиция приходила к по меньшей мере пяти журналистам, которые освещали акцию: сотрудникам "Дождя", "Комсомольской правды", "Эха Москвы", RTVi и "Медузы".

В день выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акции в поддержку своего лидера, который находится в тюрьме во Владимирской области. Митинги и шествия прошли по всей России, а также в других странах. По данным "ОВД-Инфо", на акциях по всей РФ были задержаны 1631 человек, при этом более 700 задержаний пришлись на Санкт-Петербург.

26 апреля Московский городской суд приостановил деятельность штабов оппозиционера до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.