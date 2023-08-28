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В московских аэропортах задерживают рейсы

В московских аэропортах задерживают рейсы Фото: pixabay
В Москве аэропорты Домодедово и Внуково задержали на вылет и прилет более 15 рейсов, сообщает Zakon.kz

В аэропорту "Внуково" задержаны 15 рейсов. В "Домодедово" задержаны два рейса, еще три отменили. Также два рейса задерживаются в "Шереметьево".

По данным Telegram-канала Mash, в воздушных гаванях объявили план «Ковер». Он вводится в случае появления в небе опасных или неизвестных объектов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа в столичных аэропортах объявлялся план "Ковер".

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