Продажа ковид-паспортов: в Алматы начато расследование 

Начато специальное служебное расследование о продаже паспортов вакцинации в Алматы, сообщает zakon.kz.

Напомним, в ряде СМИ вышел материал о "новом бизнесе по продаже электронных паспортов о прохождении вакцинации".

Управление общественного здоровья официально сообщает, что такое деяние носит уголовный характер и будет преследоваться по закону.

С момента публикации по данному факту начато специальное служебное расследование. На данный момент факт выдачи электронного паспорта о прохождении вакцинации не подтвердился. В тоже время начата полная сверка информационных систем и баз данных всех медицинских организации и РЦЭЗ, - сообщили в УОЗ Алматы.

Итоги расследования в случае подтверждения данной информации будут переданы в правоохранительные органы для принятия мер в соответствии с законом.

В то же время УОЗ проводит профилактические мероприятия с сотрудниками, имеющими доступ к информационным системам по вопросам вакцинации.

О ходе служебного расследования будут доложено по мере получения информации.