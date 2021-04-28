Почетный консул Казахстана погиб в ДТП в Турции

Почетный консул Казахстана в Турции Халил Улуер погиб в ДТП вместе со своей супругой Фатмой, передает zakon.kz.
Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Турции Абзал Сапарбекулы на странице в Facebook.
По его словам, Халил Улуер был успешным бизнесменом.
Он был не только патриотом своей страны, но и настоящим другом казахского народа. Он был почитателем Тюркского мира. Он был успешным бизнесменом, который с гордостью поднимал казахстанский флаг в Турции. Во время пандемии он помогал студентам, а также участвовал в отправке гуманитарной помощи из Турции в Казахстан, – написал Сапарбекулы.
Кроме того, Халил Улуер постоянно проводил встречи и переговоры для привлечения инвестиций.
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