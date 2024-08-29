Консул Венгрии погиб в жутком ДТП в Румынии

29 августа 60-летний консул Венгрии в Бухаресте за рулем автомобиля столкнулся с груженным древесиной грузовиком в Румынии, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ Румынии со ссылкой на пресс-службу инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш, ДТП произошло на автомагистрали А1 Дева-Нэдлак. Предполагается, что в какой-то момент у грузовика взорвалась одна из шин, из-за чего он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем.

Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.

Diplomat maghiar in Romania, ucis intr-un accident rutier produs pe autostrada A1, dupa o ciocnire frontala cu un camionhttps://t.co/Y6C1xUIcDI — aktual24.ro (@ak24ro) August 29, 2024

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом убил несколько человек во время городского праздника в Германии.