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Консул Венгрии погиб в жутком ДТП в Румынии

Дипломат погиб в ДТП в Румынии, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 20:18 Фото: pixabay
29 августа 60-летний консул Венгрии в Бухаресте за рулем автомобиля столкнулся с груженным древесиной грузовиком в Румынии, сообщает Zakon.kz.

Как пишут СМИ Румынии со ссылкой на пресс-службу инспектората по чрезвычайным ситуациям уезда Тимиш, ДТП произошло на автомагистрали А1 Дева-Нэдлак. Предполагается, что в какой-то момент у грузовика взорвалась одна из шин, из-за чего он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем.

Полиция возбудила уголовное дело по факту совершения водителем грузовика непредумышленного убийства.

Ранее сообщалось, что мужчина с ножом убил несколько человек во время городского праздника в Германии.

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