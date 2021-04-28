В Нур-Султане началась 29 сессия АНК с участием Елбасы и Токаева

В Нур-Султане началась XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана с участием Елбасы Нурсултана Назарбаева и Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент zakon.kz.

Участие в заседании принимают Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан Назарбаев, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также члены Ассамблеи народа Казахстана в столице и регионах страны.

Заседание имеет повестку "30 лет единства, мира и согласия".

25 марта сообщалось, что глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве двадцать девятой сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Форум транслируют из Назарбаев центра с подключением регионов посредством онлайн-связи. Для СМИ организован пресс-центр в Казмедиа Орталыгы.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан