Пусть не обижаются: Назарбаев о вмешательствах извне

На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев предупредил, что все попытки любым образом транслировать внешний конфликт на территорию Казахстана, на казахстанских граждан, будут жестко пресекать, передает корреспондент zakon.kz.

Нынешние цифровые возможности приводят к мгновенному распространению информации о всех резонансных событиях. Интернет-ресурсы, всякие каналы, телеграмм-каналы, Instagram, и так далее, служили основой расшатывания общественного положения в той же Беларуси - такие технологии работают в России, работают у нас. Но если общество крепкое и сплоченное, никто не может нас сдвинуть с пути. Они стали вмешиваться во внутренние дела государств, и есть у них спонсоры, которых финансируют с Запада в своих интересах. То есть, быть бдительными наша задача, - сказал Первый Президент РК.

Он добавил, что конфликты в разных горячих точках земли, противостояния даже между великими государствами, обострение ситуации в тех или иных, немедленно находят отклик по всему миру, в том числе и в Казахстане.

Когда мы были молодые, мы никогда не знали, где в Бразилии автобус упал в яму. Никогда не знали, и никто не говорил об этом. А теперь благодаря современным медиа-ресурсам все и все знают. То есть, человеку разобраться что плохо, что хорошо, бывает сложно. Поэтому нам надо прийти на помощь. Попытки любым образом транслировать внешний конфликт, потенциал на территорию нашей страны, на казахстанских граждан, мы должны общими усилиями пресекать. Пусть не обижаются, мы защищаем, сохраняем нашу страну, нашу дружбу, нашу стабильность, - заключил Назарбаев.

Оксана Скибан, Нур-Султан