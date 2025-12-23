#Казахстан в сравнении
Мир

Названа единственная страна в мире, которая может самостоятельно прокормить себя без помощи извне

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 05:59 Фото: pexels
Пока сотни миллионов людей по всему миру сталкиваются с нехваткой продовольствия, небольшая страна в Южной Америке сумела стать единственной страной в мире, способной полностью прокормить себя без помощи извне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceFocus, эта страна с населением около 830 тыс. человек называется Гайана. Она смогла достичь полной продовольственной самообеспеченности по всем основным группам продуктов питания.

Рецепт успеха Гайаны состоит в том, что она расположена между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом, и большая часть ее населения сосредоточена на прибрежной равнине, которая составляет менее 5% от общей площади страны.

85% территории страны занимают обширные участки непроходимых тропических лесов, которые предоставляют мало возможностей для крупномасштабного сельского хозяйства.

При этом страна достигла продовольственной самодостаточности не за счет уникальных лесов, а за счет максимального использования ограниченных сельскохозяйственных земель.

Никола Кэннон из Королевского сельскохозяйственного университета в Глостершире, Великобритания объясняет, что климат прибрежного региона Гайаны делает его очень подходящим для выращивания сельскохозяйственных культур.

Страна расположена между одним и девятью градусами северной широты, то есть рядом с экватором, что обеспечивает ей круглогодичное тепло, обильные осадки, высокую влажность и, что особенно важно, плодородные глинистые почвы, накопленные за тысячелетия. Но одного климата недостаточно для объяснения успеха Гайаны. Секрет успеха состоит в том, как Гайана использует свои ограниченные сельскохозяйственные земли.

В то время как на большей части мировых сельскохозяйственных угодий выращивают только одну культуру на обширных, однородных полях, фермеры Гайаны используют совершенно иной подход к земледелию. Они практикуют смешанные посевы. То есть они выращивают две или более культур вместе на одном поле, при этом каждая занимает свою нишу и использует ресурсы в разное время.

Фермеры, выращивающие кокосовые пальмы, сажают ананасы или помидоры между молодыми деревьями по мере их созревания. Кукуруза и соя используют одну и ту же почву: соя "фиксирует" азот естественным образом, в то время как кукуруза получает питательные вещества в другой период сезона.

От основных культур, таких как рис и маниока, до широкого спектра фруктов и овощей, это сельскохозяйственное разнообразие не только кормит людей, но и активно питает почву страны. Смешанные посевы могут увеличить урожайность в 1,2-1,5 раза по сравнению с выращиванием одной культуры в одном месте.

При этом страна нарастила производство продуктов питания, не истощая питательные вещества в почве быстрее, чем они восстанавливаются благодаря методу, известному как регенеративное сельское хозяйство.

Животноводство интегрировано в системы земледелия, а эрозия почвы предотвращается за счет того, что живые корни остаются в земле круглый год. Эти методы активно восстанавливают здоровье почвы, а также предотвращают ее деградацию.

Эксперты говорят, что Гайана демонстрирует, что небольшие страны с ограниченными ресурсами не обречены на постоянную продовольственную нестабильность.

Ранее ученые обнаружили место с самой низкой температурой на Земле.

Аксинья Титова
Читайте также
География и безопасность: сможет ли казахстанская земля прокормить большую страну и армию
12:14, 23 мая 2024
География и безопасность: сможет ли казахстанская земля прокормить большую страну и армию
Афганистан остается единственной страной в мире с запретом на учебу для девочек
15:17, 04 апреля 2023
Афганистан остается единственной страной в мире с запретом на учебу для девочек
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
07:00, 30 октября 2024
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
