Названа единственная страна в мире, которая может самостоятельно прокормить себя без помощи извне

Пока сотни миллионов людей по всему миру сталкиваются с нехваткой продовольствия, небольшая страна в Южной Америке сумела стать единственной страной в мире, способной полностью прокормить себя без помощи извне, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ScienceFocus, эта страна с населением около 830 тыс. человек называется Гайана. Она смогла достичь полной продовольственной самообеспеченности по всем основным группам продуктов питания.

Рецепт успеха Гайаны состоит в том, что она расположена между Венесуэлой, Бразилией и Суринамом, и большая часть ее населения сосредоточена на прибрежной равнине, которая составляет менее 5% от общей площади страны.

85% территории страны занимают обширные участки непроходимых тропических лесов, которые предоставляют мало возможностей для крупномасштабного сельского хозяйства.

При этом страна достигла продовольственной самодостаточности не за счет уникальных лесов, а за счет максимального использования ограниченных сельскохозяйственных земель.

Никола Кэннон из Королевского сельскохозяйственного университета в Глостершире, Великобритания объясняет, что климат прибрежного региона Гайаны делает его очень подходящим для выращивания сельскохозяйственных культур.

Страна расположена между одним и девятью градусами северной широты, то есть рядом с экватором, что обеспечивает ей круглогодичное тепло, обильные осадки, высокую влажность и, что особенно важно, плодородные глинистые почвы, накопленные за тысячелетия. Но одного климата недостаточно для объяснения успеха Гайаны. Секрет успеха состоит в том, как Гайана использует свои ограниченные сельскохозяйственные земли.

В то время как на большей части мировых сельскохозяйственных угодий выращивают только одну культуру на обширных, однородных полях, фермеры Гайаны используют совершенно иной подход к земледелию. Они практикуют смешанные посевы. То есть они выращивают две или более культур вместе на одном поле, при этом каждая занимает свою нишу и использует ресурсы в разное время.

Фермеры, выращивающие кокосовые пальмы, сажают ананасы или помидоры между молодыми деревьями по мере их созревания. Кукуруза и соя используют одну и ту же почву: соя "фиксирует" азот естественным образом, в то время как кукуруза получает питательные вещества в другой период сезона.

От основных культур, таких как рис и маниока, до широкого спектра фруктов и овощей, это сельскохозяйственное разнообразие не только кормит людей, но и активно питает почву страны. Смешанные посевы могут увеличить урожайность в 1,2-1,5 раза по сравнению с выращиванием одной культуры в одном месте.

При этом страна нарастила производство продуктов питания, не истощая питательные вещества в почве быстрее, чем они восстанавливаются благодаря методу, известному как регенеративное сельское хозяйство.

Животноводство интегрировано в системы земледелия, а эрозия почвы предотвращается за счет того, что живые корни остаются в земле круглый год. Эти методы активно восстанавливают здоровье почвы, а также предотвращают ее деградацию.

Эксперты говорят, что Гайана демонстрирует, что небольшие страны с ограниченными ресурсами не обречены на постоянную продовольственную нестабильность.

