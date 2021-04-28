Назарбаев стал почетным председателем АНК

На XXIX сессии Ассамблеи народа Казахстана Президент Касым-Жомарт-Токаев предложил Нурсултану Назарбаеву стать почетным председателем Ассамблеи, передает корреспондент zakon.kz.

На форуме Нурсултан Назарбаев объявил о своем решении передать полномочия главы Ассамблеи Президенту Касым-Жомарту Токаеву. В свою очередь Токаев предложил Елбасы стать почетным председателем Ассамблеи. Этот статус сродни статусу почетного сенатора, который был присвоен первому президенту РК в 2019 году.

Обращаюсь к вам с просьбой принять наше общее предложение стать почетным председателем Ассамблеи. Этот статус по праву принадлежит вам в силу ваших исторических заслуг перед государством. Уверен, все члены Ассамблеи поддержат данное предложение, - сказал Токаев.

В ответ на это Нурсултан Назарбаев пообещал поддерживать все начинания президента страны в АНК.

Принимая новые обязанности, продолжаю работать с Ассамблеей вместе. АНК поддерживает все начинания главы государства, и мы будем двигаться вперед, - заключил Елбасы.

Оксана Скибан, Нур-Султан