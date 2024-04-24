Токаев освободил от должностей двух заместителей главы АНК
Фото: assembly.kz
В Ассамблее народа Казахстана (АНК) произошли перестановки. Касым-Жомарт Токаев освободил Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк от должностей заместителя председателя АНК, сообщает Zakon.kz.
Соответствующее распоряжение опубликовано 24 апреля 2024 года на сайте Акорды.
"Распоряжениями главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в документе.
Примечательно, что Исмаилов и Дяк были назначены заместителями председателя АНК ровно год назад (24 апреля 2023 года).
Кроме того, президент еще одним распоряжением назначил новых заместителей Ассамблеи. Ими стали Лугмар Буларов Лугмар и Юрий Шин.
Председателем Ассамблеи народа Казахстана является президент Касым-Жомарт Токаев.
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