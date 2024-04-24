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Токаев освободил от должностей двух заместителей главы АНК

Токаев освободил от должностей двух заместителей главы АНК, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 09:02 Фото: assembly.kz
В Ассамблее народа Казахстана (АНК) произошли перестановки. Касым-Жомарт Токаев освободил Акбаржона Исмаилова и Аурику Дяк от должностей заместителя председателя АНК, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано 24 апреля 2024 года на сайте Акорды.

"Распоряжениями главы государства Исмаилов Акбаржон Яхияхожаевич и Дяк Аурика Георгиевна освобождены от должностей заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана", – говорится в документе.

Примечательно, что Исмаилов и Дяк были назначены заместителями председателя АНК ровно год назад (24 апреля 2023 года).

Кроме того, президент еще одним распоряжением назначил новых заместителей Ассамблеи. Ими стали Лугмар Буларов Лугмар и Юрий Шин.

Председателем Ассамблеи народа Казахстана является президент Касым-Жомарт Токаев.

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Ассамблея народа Казахстана Токаев Касым-Жомарт 2024 год
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