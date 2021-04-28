Продажа паспортов вакцинации. Расследование ведут прокуратура и полиция

Временный и.о заместителя руководителя Управления общественного здоровья Алматы Лаура Мырзагали прокомментировала сообщения о продаже паспортов вакцинации тем лицам, которые не ставили прививку, передает zakon.kz.

По ее словам, начато служебное расследование, его итоги будут сообщены позже.

На сегодняшний день фактов занесения (в базу - ред.) невакцинированного лица, чтобы получить паспорт не зарегистрировано. Но мы дальше будем вести это служебное расследование. Сейчас приняты все меры профилактического характера, отрабатываем со всеми медорганизациями, чтобы не допускать. Данный факт передан в прокуратуру и полицию, чтобы дальше вести расследование. Как закончится мы вас оповестим. Работаем с ними совместно, - отметила Мырзагали.

Лаура Мырзагали выразила мнение, что человеческий фактор будет существовать везде, не только в медицине. Однако "прилагаются все усилия, чтобы таких фактов не существовало".

Когда вакцинируемое лицо приходит на вакцинацию, сначала предоставляет удостоверение личности. Данные заносятся в базу. В базе может работать регистратор, у которого есть пароль. И он несет полную ответственность за свои действия. Также вакцинируемое лицо подписывает информированное согласие по вакцинации. Согласие хранится у нас в бумажном варианте. После такого факта ведется работа по сверке информационной системы. Мы можем это сделать со своей стороны, сличая информированное согласие пациента, удостоверение личности. Так же камеры работают, через эти камеры мы можем определить, - пояснила она.

Ранее днем редакция zakon.kz также обратилась за комментарием в МВД.

В настоящее время в МВД подобных сообщений от граждан и информации из других государственных органов не поступало. В случае поступления сообщений по использованию или продаже поддельных паспортов вакцинации, по каждому факту будет проводится тщательное разбирательство вплоть до начала досудебного расследования, - ответили в министерстве.

В ведомстве напомнили о грозящей ответственности.

За данные деяния предусмотрена уголовная ответственность согласно статье 385 Уголовного кодекса Республики Казахстан - Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград, предусматривающая наказание от двух до четырех лет лишения свободы. Кроме того, в случае использования такого документа, может наступить уголовная ответственность по части 3 статьи 385 УК РК, являющейся самостоятельным составом преступления, согласно которой предусмотрена ответственность именно за использование заведомо подложного документа, - объяснили в МВД.

Накануне корреспонденты Первого канала Евразия связались с продавцом липовых паспортов под видом клиентов. За два этапа мошенники просят 15 тысяч тенге и уверяют, что данные по получению вакцины обязательно будут отображены в eGov.