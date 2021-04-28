КНБ: возобновлена работа пункта пропуска "Желқуар"

Пункт пропуска автомобилей "Желқуар" возобновил работу, сообщает zakon.kz.

Это стало возможным в связи с улучшением ситуации после паводков.

С 27 апреля 2021 года возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желқуар". пресс-служба КНБ РК

Пункт расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации.