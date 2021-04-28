КНБ: возобновлена работа пункта пропуска "Желқуар"

Пункт пропуска автомобилей "Желқуар" возобновил работу, сообщает zakon.kz.
Это стало возможным в связи с улучшением ситуации после паводков.
С 27 апреля 2021 года возобновлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через Государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желқуар". пресс-служба КНБ РК
Пункт расположен на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации.
Хотите быть в курсе важных новостей?