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КНБ: Казахстан изменит режим работы пунктов пропуска на границе

КНБ: Казахстан изменит режим работы пунктов пропуска на границе, фото - Новости Zakon.kz от 30.04.2024 18:18 Фото: gov.kz
В Казахстане изменится режим работы пунктов пропуска на границе 1, 7 и 9 мая 2024 года. Об этом Zakon.kz рассказали в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ).

Согласно распространенному сообщению за 30 апреля:

"1, 7 и 9 мая 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе будет временно приостановлен, за исключением Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" и железнодорожных пунктов пропуска".

Кроме того, на казахстанско-узбекской границе в связи с проводимой реконструкцией закрыт пункт пропуска "Капланбек", ограничено движение лиц и транспортных средств в пунктах пропуска "Тажен", "Атамекен" и "Казыгурт".

"Пункты пропуска на российском, кыргызском и туркменском направлениях функционируют в штатном режиме".Пресс-служба КНБ

В ведомстве попросили граждан заранее планировать свои маршруты.

27 апреля 2024 года пограничная служба КНБ заявила о возобновлении работы автомобильного пункта пропуска "Желкуар" в Костанайской области через государственную границу. Ранее он был закрыт из-за паводка.

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