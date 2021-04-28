В Минобороны прокомментировали видео с голодными солдатами

Видео из Жамбылской области, на котором казахстанские срочники жалуются на плохое питание, прокомментировали в Министерстве обороны РК, сообщает zakon.kz.

На кадрах солдаты рассказывают, что суп у них похож на тягучую густую кашу. Более того, еды на всех не хватает, передает КТК.

Из-за резонанса на место даже выехала спецкомиссия.

Срочники на видео утверждают, что выданных колбасы и сыра на 17 человек мало. А молока тут и не видят – якобы не положено.

Во время разбирательства выяснилось, что видео двухлетней давности, и питание в части с тех пор наладили. Но в Министерстве обороны признали, что такие неприятности еще случаются. Виновными назвали недобросовестные организации, которые выигрывают конкурс на обеспечение питанием воинских частей.

К сожалению, происходят отдельные случаи некачественного оказания услуг. По каждому факту происходят разбирательства, предъявляются соответствующие претензии. По данному факту еще в 2019 году была своевременно проведена соответствующая работа. Вопрос питания в Луговском гарнизоне решен. представитель департамента информации и коммуникации МО РК Гани Нусипов