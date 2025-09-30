Минобороны прокомментировало видео с "издевательствами над солдатом"

Пресс-служба Министерства обороны (МО) Казахстана обратилась с важным заявлением к жителям страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МО за 30 сентября 2025 года, в социальных сетях распространяют видеоролик с неправомерными действиями в отношении подчиненного военнослужащего.

Из-за многочисленных обращений в ведомство пресс-служба сообщает следующее:

"Указанный видеоматериал является фрагментом художественного фильма "Баткен", снятого киностудией "Кыргызфильм", и не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Казахстана".

Также в ведомстве подчеркивают, что на ролик наложена аудиодорожка на казахском языке, созданная с использованием технологии дипфейк.

"Призываем представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам". Пресс-служба МО РК

Кроме того, казахстанцам напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

