Общество

Минобороны прокомментировало видео с "издевательствами над солдатом"

Министерство обороны РК, МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 11:45 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Пресс-служба Министерства обороны (МО) Казахстана обратилась с важным заявлением к жителям страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным МО за 30 сентября 2025 года, в социальных сетях распространяют видеоролик с неправомерными действиями в отношении подчиненного военнослужащего.

Из-за многочисленных обращений в ведомство пресс-служба сообщает следующее:

"Указанный видеоматериал является фрагментом художественного фильма "Баткен", снятого киностудией "Кыргызфильм", и не имеет никакого отношения к Вооруженным Силам Казахстана".

Также в ведомстве подчеркивают, что на ролик наложена аудиодорожка на казахском языке, созданная с использованием технологии дипфейк.

"Призываем представителей средств массовой информации и пользователей социальных сетей не распространять непроверенные сведения и доверять только официальным источникам".Пресс-служба МО РК

Кроме того, казахстанцам напомнили, что за распространение ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.

22 сентября мы рассказывали, что казахстанский военнослужащий стал жертвой криминала. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
